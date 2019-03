Liam Hemsworth presume de Miley Cyrus con unas bonitas palabras

La historia de Miley Cyrus y Liam Hemsworth se merecía un final feliz. La cantante siempre ha estado enamorada de él y ninguno de los dos superaron del todo nunca su ruptura. Ahora que han vuelto, parece que es la definitiva, tanto es así que suenan campanas de boda para esta primavera.

Aunque la exchica Disney debido a sus excentridades, muchos la han criticado e incluso la han visto una mala influencia para sus hijos, Liam no ha dudado en apoyarla y defender a su chica de los comentarios negativos. Tanto es así, que el intérprete ha asegurado en alguna ocasión que la cantante de 'Can't be tamed' no es como todo el mundo cree y que es muy sensible.

Es normal que Liam se sienta orgullo de su chica ya que ella ha dejado sus malos hábitos por él. Miley ha decidido apostar por su relación y ha dejado a un lado las noches de fiesta y el tonteo con otros hombres que no sea Hemsworth.

La pareja se conoció en 2009, en el rodaje de 'La última canción' y aunque han cortado su relación en varios ocasiones, la estrella del pop y el actor no se han podido olvidar el uno al otro. ¡Esperemos que esta vez sea para siempre!