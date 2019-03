Liam Hemsworth pierde el control después de creer que un periodista le confunde con su hermano Chris Hemsworth

Liam Hemsworth no lleva muy bien eso de ser confundido con su hermano Chris. El actor se ha encarado con uno de los periodistas que cubría la alfombra roja de la Comic-Con, una convención para los fans del cine y las series que se celebra en San Diego, cuando pensaba que le había llamado Chris.

El periodista se presentó con un "Hola, soy Chris, encantado de conocerte", que el actor entendió como un error del periodista que le había confundido con su hermano. "¿Me has llamado Chris? Es Liam. Me has llamado Chris, ¿no es verdad?", le dijo el actor al periodista con expresión de enfado. El periodista, muy avergonzado, no dudó en explicarle el malentendido, momento tras el que Liam no dudó en pedirle disculpas por su exagerada reacción.

Hemsworth se mostró muy atento con el reportero durante el resto de la entrevista, ante el que se sentía bastante avergonzado. El actor acudió el evento acompañado por sus compañeros de reparto Jenifer Lawrence y Josh Hutcherson, junto a los que protagonizó divertidas escenas en la convención.