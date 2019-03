Liam Hemsworth, el ex novio de Miley Cyrus le pide consejo para adoptar a un mascota

Hace dos años que Liam Hemsworth y Miley Cyrus pusieron fin a su relación sentimental. Pero eso no quita que se lleven bien y que sigan manteniendo una cordial y bonita amistad. Miley y Liam acudieron juntos el fin de semana pasado a 'Holistic Pet Center and Rescue', una organización dedicada al rescate de animales en Los Ángeles.



Como hemos podido comprobar en la cuenta de Instagram de Liam su nueva mascotita se llama Dora. "¡Nuevo 'gigante' cachorro rescatado! ¡#rescuedog!", publicó el protagonista de 'Los juegos del hambre'. La organización a la que pertenecía Dora ha respondido al actor subiendo una foto de la ex pareja con su nuevo cachorrito,enorme pero de 6 meses, acompañado de estas palabras: ¡Gracias @mileycyrus por amar a los perros tanto como nosotros! Ayudó a encontrar este gigantesco cachorro de seis meses un nuevo hogar. @liamhemsworth le dará a este bebé la gran vida que merece".



Liam es otro famoso que se suma a esta buena causa. Y es que siempre es mejor adoptar que comprar animales, ya que la mayoría son abandonados en las perreras y posteriormente sacrificados. Liam, ¡todo un ejemplo a seguir!