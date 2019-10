Liam Hemsworth y Miley Cyrus ya son historia, y parece que tanto uno como otro han otro han rehecho sus vidas. Y es que mientras Miley ha pasado de una corta pero intensa relación con Kaitlynn Carter, a un noviazgo inesperado con Cody Simpson, del que por lo visto está enamoradísima, todo indica que Liam también ha dejado en el pasado su matrimonio.

No es ninguna sorpresa que Liam fue el más afectado tras su ruptura con Miley, ya que mientras ella no tenía reparos en dejarse fotografiar de lo más acaramelada con su ahora ex ligue, Kaitlynn, el actor quedaba desolado y tomaba la decisión de refugiarse en Australia junto a su hermano Chris y su cuñada Elsa Pataky, negándose incluso a cumplir con sus compromisos profesionales.

Sin embargo, parece que Liam al fin ha recobrado la ilusión, y si bien hace unos días se dejaba fotografiar en compañía de una misteriosa chica por Nueva York, ahora ya se conoce la identidad de la misma. Se trata nada más y nada menos que de la también actriz Madison Beer, con la que incluso se ha dejado ver llevándose por la pasión.

Unas imágenes que ha mostrado en exclusiva el Daily Mail, y donde queda más que evidente que Liam está de lo más feliz con su nueva conquista.

