Liam Hemsworth niega que esté prometido con Miley Cyrus

¡Qué jaleo! Y es que cuando creíamos que el compromiso entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth ya estaba más que confirmado después de que una fuente del actor revelase que estaba muy orgulloso de su compromiso con la cantante, ahora el actor revela que no está comprometido con la artista.

El pasado 31 de marzo el actor de 'Los Juegos del Hambre' concedió una entrevista a la revista australiana TV Weekly, que salió ayer a la venta, donde contestó de forma rotunda sobre si estaba o no comprometido de nuevo con la reina del twerking: "No estoy prometido, no".

Una información que Liam se ha visto obligado a desmentir pero fue la propia Miley quien hizo saltar todos los rumores después de ser fotografiada luciendo el anillo de compromiso que Liam le regaló hace años.