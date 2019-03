Liam Hemsworth sobre Jennifer Lawrence: "Me preguntó si me gustaba tener relaciones sexuales con canguros"

No sabemos si esta es la táctica que sigue Jennifer Lawrence para entablar conversación con sus compañeros de reparto pero desde luego que las preguntas que hacía a Liam Hemsworth en los sets de rodaje de 'Los Juegos del Hambre' eran de todo menos usuales. El actor acudió al programa 'The Graham Norton Show' y dijo lo siguiente sobre la actriz: "Me preguntó si me gustaba tener relaciones sexuales con canguros".

Hemsworth confesó que solía hacerle este tipo de preguntas antes de grabar alguna escena: "Nunca sabes lo que va a salir por su boca". Pero la cosa no se queda aquí, para avivar el tema, Lawrence no tuvo reparos en admitir en el programa 'Watch what happens live' que se habían besado detrás de cámaras: "Liam y yo crecimos juntos. Está realmente bueno… ¿Qué habrías hecho tú?", afirmó la protagonista de 'Joy'.

El acto Dwayne Johnson acudió dos días después al programa británico y no pudo evitar preguntar cuál fue la repuesta del cuñado de Elsa Pataky: "¡Absolutamente! Eso es lo que hacen los australianos!", dijo Hemsworth entre risas.