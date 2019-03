Liam Hemsworth habla sobre su relación con Miley Cyrus: "Fue una parte muy importante de mi vida y siempre lo será"

Dos años después de la polémica ruptura de su compromiso con Miley Cyrus, Liam Hemsworth ha abierto su corazón en una entrevista concedida a la revista Men's Fitness. En ella ha revelado que la cantante de 'Wrecking ball' sigue siendo una persona muy especial para él.

"Te enamoras de quien te enamoras; no puedes elegir. Creo que algunas personas vienen con un poco más de bagaje emocional. Hemos estado juntos durante cinco años, por lo que no creo que esos sentimientos cambien nunca, y eso es bueno porque así sé que fue real. No fue una aventura. Fue una parte muy importante de mi vida y siempre lo será. Es un espíritu libre y creo que siempre sorprenderá a la gente con lo que hace, pero no es una persona maliciosa en ningún sentido. Es una chica joven que quiere hacer lo que quiere", ha comentado el guapísimo actor, recordando con cariño el tiempo que pasó junto a Miley.

Además, también ha hablado sobre su soltería, estado en el que se encuentra desde que lo dejó con la cantante como consecuencia de la dificultad de conocer gente con la que comenzar una relación trabajando en el mundo del espectáculo.

"Sí, salir con alguien es muy difícil. Estoy viajando constantemente y no salgo a discotecas ni nada de eso. Tengo pocos amigos y pocas veces conozco a alguien nuevo. Es difícil tener una relación en esta industria aunque [esa situación] no llega al punto de deprimirme. Estoy trabajando constantemente y me gusta trabajar. No siento como si me estuviera perdiendo algo, sino como si me estuviera centrando en las cosas adecuadas, y priorizando lo que debo. Soy una persona sana y feliz", ha dicho el actor, al que no le incomoda nada esta situación.