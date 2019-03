Liam Hemsworth se convierte en la celebrity de la semana

Liam Hemsworth se ha hecho con la corona rosa tras un fin de semana de intensas votaciones. A pesar de la titánica batalla que ha mantenido con el segundo clasificado, Miguel Ángel Silvestre, el hermano de 'Thor' ha terminado por llevarse el duelo por una amplia diferencia. Y no es para menos, que no todos los días tenemos el privilegio de disfrutar de las vistas que nos ofreció la semana pasada este guaperas y con las que MAS, por mucho que nos encante, no ha podido competir en esta ocasión.

Algo más lejos se ha quedado el tercer clasificado, Ryan Reynolds, quien ha cerrado el podio de guapos de esta semana. Parece que las críticas que generó por la foto que colgó con motivo del Día del Padre no han podido con el hecho de que Ryan sea uno de los hombres más atractivos de Hollywood.