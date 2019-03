Liam Hemsworth confirma por fin que está saliendo de nuevo con Miley Cyrus

Desde que Liam Hemsworth y Miley Cyrus volvieron a reconciliarse, han sido muchos los rumores que han rodeado su relación: ¿están juntos o no? ¿se van a casar finalmente?

Aunque el padre de Miley, Billy Ray Cyrus, confirmó recientemente que su hija sí que estaba saliendo de nuevo con el actor de 'Los Juegos del Hambre', ahora ha sido el propio Liam el que ha querido despejar todo tipo de dudas que existen en torno a su relación.

El intérprete ha concedido una amplia entrevista para la edición australiana de GQ donde confirma por fin, y a su manera, su amor por la reina del twerking: "Fue difícil, pero en aquel momento íbamos en direcciones distintas. Los dos éramos muy jóvenes y fue una buena decisión en ese momento. Ahora la gente lo descubrirá, ya lo han hecho... No son tontos".

Además el actor ha admitido que: "Cuando siento algo, voy a por ello. Tomo mis decisiones sobre las cosas que me van a hacer feliz, sobre lo que creo que es correcto y sobre lo que quiero hacer. Y el resto no me preocupa demasiado".

Lo que de momento no ha quedado confirmado es si realmente pasará por el altar con la cantante en los próximos meses.