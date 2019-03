Liam Hemsworth busca en otras lo que no encuentra en Miley Cyrus…

A pesar de que no hace mucho anunciaron su compromiso, Liam Hemsowrth y Miley Cyrus no han superado la última crisis que vivieron hacer tan solo unos meses. Fue la actitud de la cantante en su perfil de Twitter la que desató el enfado de Liam, quien no parece estar muy dispuesto a aguantar las “tonterías” de su chica en la red de microblogging.

Así que cansado del comportamiento de Miley, el cuñadito de la Pataky ha decidido que no hay mejor forma para alejarse de los problemas que apoyándose en despampanantes y misteriosas amigas, de fiesta en fiesta. Y es que, ya son muchos los que aseguran que Liam no para de irse de party y siempre está coqueteando con todas y mostrándose de lo más cariñoso con las allí presentes.

Una actitud muy comentada pero que tuvo su cumbre en la pasada fiesta organizada por Samsung para la presentación de su nuevo Galaxy Note, cuando se le vió muy, pero que muy cariñoso con una rubia de infarto y de la que no se separó en toda la noche.

De momento sólo son rumores pero con lo que es Miley, seguro que no le están haciendo ninguna gracia las saliditas de su chico y enterarse por bocas de terceros a qué se dedica su adorado y prometido Liam cuando sale de fiesta sin su compañía…