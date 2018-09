Las lesiones que padece Kim Kardashian por hacerse tantos 'selfies'

Kim Kardashian es conocida por sus impactantes selfies a través de las redes sociales. Y es que no hay ni un solo posado en retrato de esta mujer que pase desapercibido.

Pero como se suele decir: "Todo en exceso es malo". Porque ahora parece que estas imágenes que encabezan la mayoría de sus hermanas tendrán que desaparecer por un tiempo de su cuenta ya que la mayor de las Kardashians ha sido advertida por su médico, quien le ha obligado a utilizar una "muñequera ortopédica".

Una inesperada revelación que ha salido a la luz en el nuevo capítulo del reality 'Keeping Up With The Kardashian'. La estrella se encontraba sentada en el sofá hablando con su madre Kris Jenner y su hermana Khloé Kardashian. Entonces se oye cómo la mujer de Kanye West decía: "¡Ay! Me duele la mano".