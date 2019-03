Leonardo DiCaprio y Nina Agdal rompen tras un año de relación

Leonardo DiCaprio vuelve a estar soltero tras su ruptura con Nina Agdal, con la que lleva un año juntos. Según el entorno del actor, el fin de este romance se debe a que el actor no está listo para dar el paso del compromiso.

"Rompieron hace un par de días. Nina y Leo se han separado. Es una ruptura amigable. Siguen siendo amigos", comentó la fuente a la revista People. A pesar de la ruptura, la expareja ha optado por mantener una buena relación entre ellos. "Leo pensó que Nina era una chica estupenda. Casi parecía diferente esta vez porque era mucho más afectuoso y se mostraba en público con ella más de lo que normalmente hace, pero sus amigos sabían que no duraría", señaló la fuente cercana.

Aunque estaba feliz con la modelo danesa, no quería dar un paso más allá. "Él no está listo para comprometerse y simplemente no está entre sus planes contraer matrimonio o tener hijos. Sucederá un día, realmente tomará a alguien especial. Le encanta toda la atención que recibe de las mujeres", terminó diciendo la fuente.