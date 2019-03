Leonardo DiCaprio pillado besándose en las playas de Malibú con la modelo de Victoria Secret Nina Agdal

Mucho tiempo lleva Leonardo DiCaprio disfrutando de su soltería y muchas han sido las bellas mujeres con las que se le han relacionado en este tiempo. Aunque parece ser que el soltero de oro ya ha encontrado a alguien con quien compartir su vida, o por lo menos este verano.

Y es que el actor ha sido pillado por el diario Daily Mail en una actitud de lo más cariñosa durante sus vacaciones en las playas de Malibú. La afortunada es la modelo de Victoria Secret Nina Agdal con quien se le había relacionado hace varios meses después de que el actor la invitara a Festival de Cannes el pasado mes de mayo.

"Leo invitó a Nina a Cannes y ella se tomó algo con sus amigos y él. Leo cortejó a Nina desde el principio pero ella quería estar segura de que si para el actor no era otra modelo más. Ahora están muy felices y pasan todo el tiempo que pueden juntos", decía una fuente al respecto.

Además, ese mismo mes, fueron vistos saliendo de la discoteca 'Up and Down' de Nueva York pero nadie se percató de la presencia de la modelo porque allí estaba Rihanna, con la que también se rumoreó que el actor podría haber tenido algo.