Leonardo DiCaprio organizó una gala benéfica donde subastó una cita con él

Desde Naomi Campell hasta Bono o Mariah Carey han sido algunos de los rostros conocidos que han apoyado a Leonardo DiCaprio en la gala benéfica que organizó a través de su fundación en Saint-Tropez para prevenir el calentamiento global. Un evento marcado no sólo por el glamour sino también por la solidaridad y por supuesto, por los grandes premios que se llevaron los que se pudieron permitir pujar.

El actor, preocupado por el calentamiento global, donó los 53 millones de euros que generó la gala a favor de los osos polares del Ártico. Pero si el planeta agradecerá la labor de DiCaprio, no menos la chica que ha pujado por una cita con él y le acompañará a la final masculina del US Open. Pero no ha sido la única: otro decidió pagar por pasar una semana de vacaciones en la mansión del protagonista de 'El Renacido' en San Diego.

Sin embargo, el que ha llevado el gran premio es el comprador que desembolsó 23.000 euros por el 'ticket dorado', subastado por el director de cine Harvey Weinstein, que le permitirá estar en la cena previa a los Premios Oscar, la gala MET, la amFAR en Cannes y la Super Bowl.