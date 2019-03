Leonardo DiCaprio, Kristen Sterwart y Justin Biber, entre los famosos que no sonríen ante las cámaras

Aunque pueda parecer extraño, existe una larga lista de celebrities de exitosa carrera y enorme popularidad que se niegan a sonreír en público. Y os preguntaréis, ¿por qué están siempre tan serias estas celebrities?

Muchas son las razones sobre las que se ha especulado hasta ahora –muchos no quieren enseñar sus dientes o no les gusta la forma de su rostro al sonreír-, pero lo cierto es que algunos de ellos han hablado alto y claro sobre los motivos.

Victoria Beckham confesó hace años que no sonreía "por culpa de la moda", mientras que Kristen Stewart evita hacerlo porque le ayuda a mantener el control sobre sí misma y sus emociones ante la prensa. A pesar de todo, ha sido Leonardo DiCaprio quien ha desvelado la verdadera razón de que muchas celebs le pongan buena cara a las cámaras: "que (los periodistas) ganen dinero por explotar mi imagen es la única razón por la que no poso sonriente ante las cámaras. No me gusta la forma en la que actúan, me parece irrespetuoso y peligroso".