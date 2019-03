Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence o Lady Gaga, posan como ganadores de los Globos de Oro 2016

¡Cuántas sorpresas nos han dejado los Globos de Oro 2016! La gala del pasado 10 de enero estuvo repleta de emoción, diversión y, sobre todo, alegrías. Multitud de personalidades subieron al estrado para recoger su estatuilla y agradecer el premio a todos los que les han apoyado.

La actriz más popular del momento no podía faltar en la lista de premiados: Jennifer Lawrence fue elegida como mejor actriz de comedia por 'Joy'. Otra de las premiadas fue Lady Gaga, quien recibió el galardón a mejor actriz de miniserie por su aclamado papel en 'American Horror Story: Hotel'.

La película 'El renacido' fue una de las más reconocidas, pues a parte de llevarse el premio a mejor drama, Alejandro González Iñárritu fue condecorado como mejor director y Leonardo DiCaprio ganó por tercera vez un Globo de Oro por su papel principal. El mejor actor protagonista de comedia fue Matt Damon, quien recogió la estatuilla de manos de Amy Adams.

Will Ferrel y Mark Wahlberg le entregaron el premio de mejor guión a Aaron Sorkin por 'Steve Jobs' y Sam Smith y Jimmy Napes se llevaron el Globo de Oro a la mejor canción por 'Writting's on the Wall', el tema central de 'Spectre'. Por su parte, actorazos como Gael García Bernal o Jon Hamm se llevaron el premio a mejor actor de serie de comedia y de drama, respectivamente.

Sylvester Stallone fue agraciado como el mejor actor secundario por 'Creed', Brie Larson fue la mejor actriz protagonista de drama por 'La habitación' y Taraji P. Henson se llevó la condecoración a mejor actriz de serie dramática. ¡Enhorabuena!