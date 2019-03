Leonardo DiCaprio le compra un bolso a su madre por 18.000 dólares en una subasta benéfica de Cannes

El Festival de Cannes no es solo estrenos de películas y despliegues de celebrities, también organizan subastas benéficas y, como no podía ser de otra manera, Leonardo DiCaprio nunca se las pierde. Este año ha sido celebrada por la fundación Heart Generous People, que precisamente se ha llevado una generosa donación por parte del actor.

Pues sí, Leo decidió comprarle un bolso por 18.100 dólares a su querida madre. Y es que el amor que Leo le profesa a su progenitora es conocido por todos, pues ya que el intérprete de 'El renacido' cambia de novia cada dos por tres, siempre que tiene oportunidad lleva a la verdadera mujer de su vida, Irmelin Inderbirken, a los actos.

No es la primera vez que DiCaprio le hace un regalo de este calibre en esta subasta a Irmelin, pues el año pasado tuvo que competir con Paris Hilton por un bolso de Chanel, que finalmente acabó llevándose pagando la cantidad de 11.300 dólares y provocando el enfado de la millonaria.

Sin embargo, Leonardo no solo se dedica a comprar, sino que en 2015 acudió a la 22ª amfAR Cinema Against Aids Gala en Antibes, donde donó la obra 'Copper On Cardboard' de Banksy, la cual fue subastada por un millón de dólares y aportó un granito de arena a los 30 millones que consiguieron recaudarse.