Este fin de semana se celebró la fiesta de cumpleaños número 50 del rapero neoyorquino, Sean 'Diddy' Combs, en su mansión de Los Ángeles, a la que acudieron grandes personajes de Hollywood como Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, e incluso, la mismísima Beyoncé junto a su marido Jay-Z, quienes protagonizaron un momento muy tenso cuando el rapero le arrancó el teléfono a un invitado que grababa a la intérprete de 'Drunk in Love' sin que se enterase.

Ahora el protagonismo lo tiene el actor ganador de un Oscar por 'El renacido' quien comenzó a bailar de manera indescriptible, ¿es hip hop? ¿rap? ¡Aquí te dejamos el momento!

DiCaprio y Morrone comenzaron a salir a finales del año pasado y, aunque no han querido hablar de su vida privada, han sido muchas las ocasiones en las que los paparazzi les han pillado juntos. Y es que Leo ya no oculta su relación con la argentina. La estrella de 'El lobo de Wall Street' estuvo durante toda la celebración junto a la modelo, sin duda, no podemos negar lo bien que se lo pasaron juntos.

Las fotos de Leonardo DiCaprio y su novia Camila Morrone | Gtres

