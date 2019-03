Lena Dunham rectifica su crítica hacia Tentaciones de El País tras la carta abierta de la revista

La polémica de la semana ha recaído en el uso indebido del Photoshop en los medios con Lena Dunham como protagonista. La actriz de 'Girls' se sorprendió mucho cuando vio su foto en la portada de Tentaciones de El País, ya que su cuerpo no se parecía en nada al que tiene en realidad. Ni corta ni perezosa, Lena escribió una crítica hacia la revista en su cuenta de Instagram.

"Estoy agradecida por aparecer en vuestra portada y muy feliz de que hayáis adquirido una foto de Ruven Afanador. Pero así no ha sido nunca ni será mi cuerpo. La revista ha usado más Photoshop de lo normal. ¿No deberíais ser sinceros con vuestros lectores?", escribió indignada la intérprete.

Un manifiesto que ha cogido absolutamente por sorpresa a El País, ya que escogió una imagen de una sesión de fotos de hace unos años que estaba aprobada por la agencia, el fotógrafo y el publicista de Dunham: "Te hemos dedicado la portada de Tentaciones del número de marzo. Con ella pretendíamos celebrar el éxito de tu serie ‘Girls’ y reflejar tu impacto como artista y activista en diversas causas sociales y políticas. Sin embargo, hoy hemos amanecido con tu descontento", contestó el periódico mediante una carta abierta.

"Quienes conocen y siguen nuestra revista saben que no utilizamos Photoshop ni otras herramientas digitales para cambiar el físico de las personas. Déjanos tu dirección y te haremos llegar nuestra revista todos los meses gratuitamente para que puedas comprobar que nos gusta reflejar las cosas y tal y como son", añadía la respuesta.

Tras leer esta carta, Lena no ha dudado en rectificar su primera reacción con otra publicación en las redes sociales en la que asegura que entiende que hayan aprobado esa foto debido a que sale "muy bien". "No estoy culpando a nadie (salvo a la sociedad en general, ya sabéis). Llevo mucho tiempo teniendo problemas con el tema de los retoques, algunos complicados", dice, y añade: "Quizá sea lo enferma que me pongo y saber que lo único que importa es que este cuerpo funcione, no que sea delgado y del color de la leche. Pero ahora quiero algo distinto. Gracias por ayudarme a descubrirlo y siento haberos causado un problema. Sois una revista española muy guay". ¡Rectificar es de sabios!