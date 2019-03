Lena Dunham publica sus 20 irónicos consejos para perder peso

Lena Dunham está harta de que todo el mundo hable de su pérdida de peso. La actriz siempre ha luchado contra estos estereotipos, por lo que ahora que se ha visto en la portada de la revista US Weekly junto al ititular ’20 consejos de famosas para adelgazar’, no ha dudado en responder con su conocida ironía a través de su Instagram con sus 20 ‘verdaderos’ tips para adelgazar:

“1. Ansiedad. *

2. En consecuencia, náuseas constantes.

3. Unas elecciones que revelan el profundo calado de la misoginia en América.

4. Constantes sueños sudorosos sobre un futuro distópico.

5. Adherencias abdominales que fijan el ovario debajo del útero.* (Haciendo referencia a la endometriosis que padece).

6. Amenazas a mi seguridad física (sin fundamento, pero aun así preocupantes) vía mail.

7. Ver cómo instituciones que amas, desde Planned Parenthood a PBS, se ven amenazadas por villanos de dibujos animados con bigote.

8. Darme cuenta finalmente de que los superhéroes no son reales (específicamente los de X-Factor, pensé que sabrían manejar esto).

9. Manifestarme mucho.

10. Una rabia calmada que reemplaza la necesidad de comida por la necesidad de venganza.

11. Dormir 19 horas al día.

12. Darte cuenta de que los medios liberales quieres sus clics sin importar cómo.

13. Preocuparte sin cesar por la salud y seguridad de las mujeres que conoces y también de las que no.

14. Darte cuenta de quienes son tus verdaderos amigos.

15. Tener que cambiar Uber por Lyft (muchas calorías quemadas intentando entender una nueva app, y más aún gastadas tratando de averiguar si el conflicto se ha resuelto).

16. Espasmos de vejiga, frecuencia y urgencia urinaria. *

17. Que tu número de teléfono se filtre y te lleguen imágenes violentas por SMS bajo nombres como VERYFATCHUCKYBOY@creepz.com.

18. Mantener la espalda arqueada contra el viento.

19. Emm, ¿a quién coño le importa?

20. No tengo consejos, no los doy, no quiero estar en esta portada porque es diametralmente opuesta a todo por lo que he luchado durante toda mi carrera. Y no es un cumplido hacia mí, no es un logro a agradecer.

*La estrella indica que se trata de una condición preexistente”.