Lena Dunham levanta la polémica: “Me hubiera gustado tener un aborto”

LA CREADORA, GUIONISTA Y PROTAGONISTA DE LA SERIE ‘GIRLS’

Lena Dunham es muy propensa a generar polémica. La actriz, creadora y guionista de la serie ‘Girls’ no se muerde la lengua a la hora de decir lo que piensa, pero en esta ocasión sus palabras han generado mucha polémica. Y es que en su ‘podcsat’ Women of The Hour, Lena hablaba sobre su vista a una ONG pro-aborto, eligiendo unas desafortunadas palabras para expresar sus sentimientos al respecto que han generado muchas críticas.