Lena Dunham critica el último videoclip de Kanye West 'Famous'

Kanye West ha lanzado su último videoclip, 'Famous', donde aparece desnudo en una cama con dobles hechos con cera de Kim Kardashian, Taylor Swift, Anna Wintour, George W. Bush o Rihanna entre otros. Aunque el músico confiesa que su objetivo era hacer una reflexión sobre la fama y no arremeter contra ninguna de las personas que aparecen en él, el artista ha conseguido generar un gran revuelo donde la polémica está servida.

Lena Dunham, amiga de Taylor Swift, ha sido la última en dar su opinión sobre el videoclip donde no deja en muy buen lugar a West. "Yo no he tenido una reacción a la moda porque ver a una mujer como Taylor Swift (joder, eso fue difícil de ver), a la que quiero, o a mujeres como Rihanna y Anna, a las que admiro profundamente, reducidas a un par de pechos de cera hechos por algún experto me entristece, me hace sentir poco segura y me hace temer por las chicas adolescentes que vean esto y que no lo comprendan". Por otra parte, no duda en definir el videoclip como emblema de "la cultura de la violación" y afirma que le da repugnancia.

Además, Dunham anima a Kanye a que explique en profundidad el significado del vídeo y cómo ha querido reflejar lo que es la fama a través de unas imágenes tan explícitas. La actriz de 'Girls' es una gran defensora de los derechos de la mujer y considera que con esto solo se consigue que se sientan inseguras. Según el portal HollywoodLife.com, Taylor Swift estaría dispuesta a vengarse del rapero aunque no en forma de canción.