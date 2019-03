Lea Michele se tatúa el número 5 en honor a Cory Monteith

Lea Michele está viviendo un momento muy triste, la actriz revelaba este pasado lunes que su abuela había fallecido recientemente. Una pérdida que ha inundado de tristeza el corazón de la actriz que ha decidido rendir homenaje a su abuelita tatuándose una taza de café en su dedo anular.

"Perdí a mi hermosa abuela esta semana... No era una abuela típica. Ella me dio mi primera taza de café cuando tenía 8 años. Ella dijo algo inapropiado para todos los novios que he tenido. Ella nunca me tejió un suéter. Pero ella era mi abuela y yo la quería. Más que cualquier otra cosa... Te quiero abuela. @prospect_tattoos Bronx NY ", confesaba la actriz en su cuenta personal de Instagram.

Y no solo eso, sino que aprovechando que tenía su cuerpo entre agujas y tintas, Lea Michele quiso también rendir homenaje al hombre más importante de su vida: su novio y compañero de rodaje de 'Glee', el fallecido Cory Monteith.

"Y uno más... para mi quarterback", escribió ella junto a una foto de un tatuaje '5', el número que Cory lucía en su camiseta en 'Glee' como miembro del equipo de fútbol del instituto. ¡Qué bonito!