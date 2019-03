Lea Michele le ofrece su ayuda a Zac Efron para combatir su adicción con las drogas

La mismísima Lea Michele se ha puesto en contacto con Zac Efron para mostrarle todo su apoyo tras conocerse la noticia de su adicción a las drogas y el alcohol. Ambos son amigos desde hace tiempo ya que compartieron papel en la película 'New Year's Eve'. Con este gesto, la actriz demuestra que no está nada dispuesta a pasar por el mismo mal trago dos veces tras la muerte de su compañero de reparto y pareja en la vida real, Cory Monteith.

Un amigo de Lea ha sido quien ha declarado a la revista 'Look' que la propia actriz ha telefoneado a Zac Efron para brindarle todo su apoyo: "Lea llamó por teléfono a Zac para decirle: 'Estoy aquí si me necesitas'. Le aconsejó que se tomara el asunto muy en serio y que contratara a un profesional que le controlara las 24 horas del día, además de recomendarle que rompiera todo tipo de relación con aquellas personas que no se preocupan en absoluto de su bienestar".

Por su parte, Efron se ha sentido muy conmocionado por todo el apoyo recibido, se alegró mucho del interés mostrado por parte de Lea y está dispuestísimo a dejarse ayudar. "Los dos tienen planes de acudir a sesiones de yoga juntos en Los Ángeles este año, y él le prometió que hablarían de su estado de ánimo cada semana por teléfono o por correo electrónico", declaraba la fuente a la publicación. Seguro que con el apoyo y la buena intención de Lea, Zac comienza a ver la vida de otro color.