Lea Michele y su novio, Matthew Paetz, se van a vivir juntos

LA ACTRIZ DE GLEE ESTÁ CADA DÍA MÁS ENAMORADA

Lea Michele está cada día más enamorada. El rodaje de su videoclip, 'On My Way', marcó un antes y un después en la vida de la actriz de Glee, y es que durante su grabación, Lea conoció a su nuevo chico, Matthew Paetz. Una relación por la que pocos apostaban en principio pero cada día se consolida más, ahora la pareja ha ido un paso más en el amor y se han ido a vivir juntos a la casa de la actriz en California.