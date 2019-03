Lea Michele y Matthew Paetz pasean su amor por las calles de Los Ángeles

Hemos pillado a Lea Michele y a su chico, Matthew Paetz, paseando por las calles de Los Ángeles. La pareja, que participó en una caminata, ha sido fotografiada en actitud muy cariñosa y vestidos con ropa deportiva. En las imágenes podemos ver como el guapo Matthew de deshace en mimos con la actriz de 'Glee' que parece ir superando la muerte de Cory Monteith.

Y es que parece que la relación de la actriz y el modelo va viento en popa, incluso se rumorea que la parejita podría estar viviendo juntos y que la actriz habría confesado su deseo por contraer matrimonio con su guapo novio.

No sabemos si Matthew Paetz, al que conoció durante la grabación de su videoclip 'On My Way', será el definitivo. Lo que sí está claro es que hacía mucho tiempo que no veíamos a Lea sonreír tanto... ¡A seguir disfrutando parejita!