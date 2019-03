Lea Michele, entre lágrimas al conocer a su ídolo Céline Dion

Lea Michele ha protagonizado unos de los momentos más emotivos durante los Premios Billborad cuando se le dio la oportunidad de conocer a su gran ídolo la cantante Céline Dion ,quien acudió para cantar su éxito mundial 'My heart will go on'. La cantante canadiense al ver a Lea tan emocionada tampoco pudo contener las lágrimas y dejó caer alguna que otra lágrima también.

Este momento fue subido inmediatamente a las redes sociales por la propia Lea, con comentarios como: "No tengo palabras. Estoy muerta", decía la actriz tras publicar las fotografías en su cuenta de Instagram y Snapchat.

Después de ver la admiración de Lea por Céline, sabemos con certeza que uno de los sueños de la actriz se ha hecho realidad, ojalá las podamos ver sobre el escenario cantando juntas una canción algún día.