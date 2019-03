Lea Michele se ha echado su primer novio tras la muerte de Cory Monteith

SEGÚN TMZ SU NUEVO NOVIO OFRECÍA SUS SERVICIOS COMO GIGOLÓ

¡Lea Michele empieza a sonreír a la vida y al amor! La actriz de Glee parece que por fin ha abierto su corazón al amor tras la muerte de su novio, Cory Monteith. Según ha publicado el medio TMZ, Lea podría estar saliendo con su compañero del videoclip 'On My Way', Matthew Paetz. Un rubio, que según este medio, tiene un perfil en una agencia de contactos masculinos llamado Cowboys4Angels. ¡Toma ya!