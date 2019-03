Lea Michele defiende el rasgo físico que sus haters critican

A pesar de que Lea Michele puede presumir de un vientre envidiablemente plano, de unas piernas de infarto, y en general, de un tipazo, hay algo que no termina de convencer a todos y que lo critican sin cesar. Parece que la nariz de la actriz es el rasgo físico que sus haters han encontrado para criticarla, pero en todo momento ella ha demostrado que se acepta plenamente y que nada de lo que digan afecta a su autoestima.

Es una de las auténticas defensoras de la belleza natural. Defiende su cuerpo tal cual es y no deja que las críticas le afecten. Desde que saltó a la fama ha recibido numerosas críticas por su característica nariz, algunas publicaciones han querido modificarla, pero Lea siempre ha estado en contra. No cree en las bellezas 'photosopeadas', y apuesta por cualquier marca o revista que crea y defienda la belleza natural.

Recientemente ha comenzado a trabajar en un proyecto para la casa de lencería 'Aerie', donde pretenden promover los cuerpos naturales sin retoques. Una campaña alejada del Photoshop que ha encantado a la actriz. "Es refrescante. Pienso que es genial. Siempre he tenido una plataforma al venir de 'Glee', de simplemente estar orgullosa de quien soy y como me veo y el hecho de ser única y aceptar eso, y he hablado muy seguido sobre cómo me siento que eso me ha ayudado a llegar donde estoy hoy. 'Aerie' es una marca maravillosa para que las chicas jóvenes vean campañas donde ven cómo lucen en realidad las chicas. Eso empodera y es realmente bueno para esta generación", comentó la artista.

A sus espaldas hay una larga lucha contra lo irreal, y no le gusta cuando editan sus imágenes convirtiéndolas en algo que no es cierto. "Cuando la gente cambia mi nariz queda muy claro para mí. Digo como, '¡Esa no es mi nariz!'", y añadió: "Creo que lo que los fans aman ver de mí, es cómo realmente luzco, así que las revistas a veces le dan a la gente lo que ellos quieren de mí. Ellos dicen como: 'Bueno, déjala así como es'".