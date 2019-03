Lea Michele cuenta cómo superó la muerte de Cory Monteith y abrió las puertas de nuevo al amor

Después de todo el dolor posterior a la muerte de Cory Monteith, Lea Michele está más feliz que nunca. La artista se ha conocido a sí misma, ha encontrado el amor y está triunfando con todos sus proyectos profesionales y, ahora, ha decidido hablar por primera vez sobre todo ello en una íntima entrevista que ha concedido a la revista Flare.

El amor ha sido el aspecto principal en torno al que ha girado la entrevista. Lea ha confesado que Matthew Paetz, un modelo al que conoció mientras rodaban juntos el videoclip de 'On My Way', la hace inmensamente feliz. A pesar de todo, no fue fácil volver a enamorarse ya que "quería asegurarme de que estaba bien conmigo misma, sintiéndome fuerte y sintiéndome feliz por mí misma. No quería que nadie llenara ningún agujero dentro de mí. Quería asegurarme de que era una persona completa de nuevo y que nadie estaba entrando a mi vida para arreglarla. Necesitaba hacer eso por mí misma".

"Trabajé muy, muy, muy duro y volví al lugar donde yo estaba genuinamente feliz y fuerte y preparada para vivir de nuevo, y veo el mundo y, sabes, tomo más experiencias hermosas. Y entonces fue cuando alguien milagrosamente llegó a mi vida", añadió también la actriz.

De esta manera, Lea ha demostrado su madurez en situaciones difíciles, madurez que ha extendido al resto de ámbitos de su vida. La artista ha sido capaz de mantenerse a flote y no bajar la guardia en ningún momento en lo que a su carrera profesional se refiere. La joven tiene pendientes de estreno varios y prometedores proyectos entre los que se encuentran un libro de autoayuda, un disco y una serie.