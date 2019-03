Lea Michele le ha compuesto una canción a Cory Monteith que estará incluída en su primer disco

Tras el duro golpe de la inesperada muerte de Cory Monteith, Lea Michele no ha parado de recibir apoyo de toda la gente que le rodea. En la revista 'Elle' confesaba en exclusiva que poco a poco se va recuperando, pero jamás olvidará los momentos que pasó junto al que fuera su chico y compañero de reparto en 'Glee'.

Durante el episodio de la serie tributo a Cory Monteith, Lea hizo un cover de la canción 'Make You Feel My Love' de Bob Dylan, siendo uno de los momentos más sentimentales y conmovedores del capítulo. De nuevo, Lea Michele se ha querido aferrar a la música para componer y dedicarle una canción a Cory que estará incluida en su próximo álbum debut.

"El álbum estaba hecho y el sello me dijo: ‘¿Quieres añadir algo?’ Y yo dije: ‘Puede que me arrepienta de no hacerlo", explicaba la actriz. Así surgió 'You're mine', 'Tú eres mío' en español. "Me hace muy feliz esta canción. Me hace pensar mucho en Cory. Era nuestra. Cuando pienso en él, canto esto", confesaba a 'Elle'.

Todavía no hay fecha exacta para la publicación del disco pero la estadounidense ha confesado que grabar este álbum ha sido toda una terapia. Además de bonitas palabras, la actriz ya tiene melodía propia con la que recordará a Monteith para toda la vida.