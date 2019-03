Lea Michele celebra su primer aniversario con su novio Matthew Paetz

Lea Michele y su novio Matthew Paetz han celebrabado su primer aniversario. Aunque al principio nadie apostaba por el amor de la actriz de 'Glee' y Matthew, con este año de amor, la pareja ha acallado bocas.

La actriz ha compartido varias imágenes de su primer aniversario, y ha comentado lo siguiente en la foto que ha publicado: "La cena de anoche con estas personas encantadoras! Celebrando un año desdehannahluxdavis me dirigió en mi video On My Way! #TimeFlies #BestFriends ❤".

Lea Michele y Mathew Paetz se conocieron hace un año, él es aspirante a actor y ha supuesto una gran ayuda y un gran consuelo para la actriz, ya que Lea perdió a su novio Cory Monteith, actor de la serie 'Glee', en 2013 a causa de un problema de drogadicción.