Lea Michele, Austin Mahone, Ariana Grande y Cody Simpson, en la alfombra naranja de los Kids’ Choice Awards 2014

Un año más los Kids’ Choice Awards se han celebrado por todo lo alto. El público más juvenil ha sido el encargado de votar a sus favorit@s para otorgarles los premios más alocados del panorama musical y cincematográfico.

Por la alfombra roja pudimos ver desfilar a Lea Michele, ideal con un vestido de encaje en coral y falso ‘bob’, Ariana Grande, Victoria Justice o Kaley Cuoco, que se colocó unos shorts con chaqueta a juego.

Los chicos también derrocharon simpatía sobre la alfombra naranja del evento y Austin Mahone y Cody Simpson levantaron pasiones entre sus miles de fans.

Los grandes triunfadores de la noche fueron los chicos de One Direction que se llevaron galardón a mejor grupo y mejor canción por ‘Story of my life’. También se llevaron premio Selena Gomez, como mejor cantante femenina, Jennifer Lawrence, a mejor actriz, o Ross Lynch, a mejor actor de televisión.

Una noche en la que no faltaron las risas y las bromas y, sobre todo, el ‘moco verde’ en el que se bañaron algunos como el actor Mark Walhberg.