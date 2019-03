Lea Michele abre su corazón: "Cory Monteith ve todo lo que hago desde arriba"

Ya hace seis meses de la trágica muerte de Cory Monteith, esa que nos conmocionó y sorprendió a todos. Con el apoyo de su familia, amigos y compañeros de reparto de 'Glee', Lea Michele ha salido adelante, aunque siempre se aferra a los bonitos recuerdos que guarda del que fuera su chico. Así lo ha querido confesar en una bonita entrevista para la revista 'Teen Vogue'

"Estaba en un gran momento de mi vida, era increíblemente feliz, mi relación con Cory me hizo sentir que podía alcanzar las estrellas y más allá", confesaba Michele.

El próximo 4 de marzo verá la luz 'Louder', el primer disco de Lea Michele. La intérprete ha decidido sacar este proyecto adelante gracias al amor incondicional que sentía por Cory y viceversa. Además, le dedica un bonito homenaje con el tema 'Burn with You', la canción favorita de Monteith por excelencia según confiesa Lea: "Hay algo que me hace sentir que él está viendo todo lo que hago, ya no lucho solo por mí, también lo hago por él"

Seguro que durante esta nueva etapa, Lea Michele afronta con optimismo e ilusión todo lo bueno que está por llevar tras unos meses de lo más agridulces.