Laura Pausini gana por goleada el trono de la celebrity de la semana

Esta semana, la luchar por el trono de la celebrity de la semana nos ha dejado una victoria increíblemente aplastante: Laura Pausini ha conseguido alzarse con la corona fácilmente gracias a sus declaraciones acerca de que no ve justo que ella pase por el altar cuando otras personas, como su amiga italiana lesbiana, no pueden hacerlo debido a que el matrimonio entre homosexuales no es legal en Italia.

Muchos, muchos votos por debajo de la cantante, David Beckham y su título de Hombre Vivo Más Sexy Del Mundo se han llevado el segundo puesto, seguido de cerca por Justin Timberlake, que también sonó con fuerza la semana pasada por ser el papi primerizo más atractivo en el ranking de la revista People.

Si las noticias sobre el escándalo de la enfermedad venérea de Charlie Sheen no han cesado a lo largo de los últimos días, los votos para el actor no han sido muy numerosos, ya que se ha tenido que conformar con un cuarto puesto, justo unos pocos votos por encima de Luis Miguel y su bomba de humo en su vuelta a los escenarios. La última en la lista rosa ha sido Carmen Lomana, cuya decisión de pasar a la vida política no ha sido suficiente para llevarse vuestros votos.