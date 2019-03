Laura Griffin, ex de Liam Hemsworth, en shock tras enterarse de su compromiso

Que te roben el novio no tiene que ser nada fácil y bien lo sabe Laura Griffin. La ex de Liam Hemsworth, vio como su pareja durante 5 años la dejaba por otra y sacó las garras acusando a Miley Cyrus de haberle arrebatado a su chico. Ahora, tras enterarse de su compromiso, la pobre no sale de su asombro, confesando que ha sido un duro golpe.

“Yo no voy a mentir, estoy un poco conmocionada. Saber que tu novio de la secundaria, que tiene la misma edad que tú, se va a casar, es un shock” declaraba la joven de 22 años, en exclusiva para Celebuzz.

Laura ha admitido que Liam todavía le importa y le ha dolido enterarse del paso por el altar de su antiguo amor, a través de la prensa. “Por supuesto que duele ver a alguien que pasó tantos años contigo, ya pasó la página y siguió adelante, sobre todo cuando me enteré de esto por los medios de comunicación."

A pesar de ello, la australiana se alegra de que el hombre con el que compartió su vida haya encontrado el amor verdadero y quiera dar ese paso tan importante. “Si están enamorados y son felices ¿por qué no? Estoy muy contenta por él.", añadía.

Miley y Liam comenzaron su relación en 2009 y, tres años después, han decidido comprometerse. Una noticia que ha revolucionado a medio mundo, dejando en shock a la que fue la novia del colegio del joven actor.