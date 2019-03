La demanda de divorcio que ha interpuesto Angelina Jolie contra Brad Pitt ha puesto fin a una de las relaciones de Hollywood que pensábamos que iba a ser eterna. Una vez finiquitado el amor, viene, muy a nuestro pesar, una serie de acusaciones donde la principal es la adicción a la marihuana y el alcohol del protagonista de 'Leyendas de Pasión'. Pero la vida del actor no ha estado marcada solo por sus éxitos profesionales sino también por sus amoríos.

Su primera novia conocida fue Macho Sinitta a finales de los años 80 con la estuvo un año. Después llegó Elizabeth Daily, que aunque no llegó a confirma su historia, pasearon muy juntitos. Con la primero que pensó en boda fue la afortunada Jill Schoelen en 1998. La que no corrió la misma suerte fue Christina Applegate que, tras un breve affaire, no hizo mucho ruido en las páginas del papel cuché. Pitt también hizo alguna locura por amor, y empezó a salir con Robin Givens cuando ella no había roto con Myke Tyson.

Juliette Lewis fue su primera relación larga. El actor estuvo cuatro años, desde 1990 a 1994, con la actriz. Lo más llamativo fue la edad de ella que contaba con apenas 16 años mientras que el intérprete tenía ya 26 años. Otra relación sonada fue con Gwyneth Paltrow con la que estuvo tres años, hasta 1997. La película 'Thelma y Louise' sirvió para que tuviese una aventura con Geena Davis. Después llegaría Thandie Newton, tan solo unos meses duró lo suyo con Pitt.

A Claire Forlani la conoció en 'Conoces a Joe Black' y también estuvieron juntos hasta que en el año 2000 pasó por el altar con Jennifer Aniston. Su divorcio fue uno de los más sonados debido a la infidelidad del actor con Angelina Jolie. En mitad de su matrimonio, se rumoreó que Jolie tuvo celos de Selena Gomez por el tonteo de la cantante con Brad, y ahora han sido los rumores de una affaire con Marion Cotillard, desmentido por la actriz francesa, lo que también habría desencadenado la separación según los rumores.