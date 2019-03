Lamar Odom sufrió doce derrames cerebrales y podría no volver a hablar ni a caminar

Las noticias en torno al estado de salud de Lamar Odom no son muy esperanzadoras. El ex jugador de baloncesto sufrió unos doce derrames cerebrales desde su llegada al centro médico, por lo que su capacidad motriz y el habla se ven muy afectados. Además, necesita un trasplante de riñón, tal y como refleja la web TMZ.

Y es que tras una vida llena de excesos y adicciones, finalmente Lamar fue hallado inconsciente por sobredosis en una habitación de un prostíbulo en Las Vegas. Aun así sus seres queridos no pierden la esperanza, es más, su ex mujer Khloé Kardashian, no se separa de su lado y hasta ha decidido cancelar por el momento los planes de divorcio. Es más, incluso ha aparcado el trabajo, y con ello su participación en el reality que protagoniza junto a su familia.

Según revelan fuentes cercanas, lo primero que hizo Lamar cuando recuperó la conciencia fue prometerle a Khloé que “las drogas se han terminado”. Y aunque este proceso se haya aparcado de momento, el que sí podría emprender Khloé es acciones legales contra un grupo de trabajadores del Cedars-Sinai Medican Center de Los Ángeles, donde está ingresado Lamar, que han sido despedidos por intentar vender las fotografías del ex jugador de baloncesto en su habitación.