Lamar Odom, pillado de nuevo en los bares bebiendo alcohol después de estar al borde de la muerte

El ex de Kloe Kardashian acompañó al día siguiente a la familia Kendall-Kardashian a la misa de Pascua

Lamar Odom podría haber caído de nuevo en las redes del alcohol. El ex de Kloe Kardashian, según informa varios testigos al medio 'TMZ', estuvo con varios amigos en un pub irlandés en Sherman Oaks, California, bebiendo una copa de coñac. El ex jugador de la NBA, conocido como 'el pulpo', casi muere a causa de una sobredosis de alcohol y drogas en un burdel de Las Vegas. ¿Cómo le habrá sentado a su ex la noticia?