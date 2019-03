Lamar Odom Vs. James Harden: ¿Cuál es la pareja ideal para Khloé Kardashian?

Los últimos acontecimientos en la vida de Khloé Kardashian como la aparición de su ex marido, Lamar Odom, inconsciente en la suite de un burdel de Las Vegas, han hecho que su relación con James Harden no pase por su mejor momento, y es que la socialité ha retirado la demanda de divorció que presentó a principios de este mismo año para separarse del ex jugador de la NBA.

Por este motivo, esta semana en Celebrities.es subimos al ring a los dos jugadores de la NBA para que votéis por vuestro favorito, y así descubrir cuál es la pareja ideal de Khloé Kardashian. ¿Debe apostar por su relación actual o volver con su ex? ¡Vota!