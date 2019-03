Lamar Odom confiesa la razón por la que no tiene relación con Rob Kardashian

Lamar Odom ha dado la cara y ha revelado qué motivos han provocado el distanciamiento entre el hermano de su exmujer Khloé Kardashian, Rob Kardashian, y él.

El exjugador de baloncesto ha dado una entrevista en 'The Williams Show' y esta ha sido su explicación al preguntarle por Rob:"No lo sé. Alomejor es porque le hize mucho daño a su hermana. No tengo ni idea. Si ella fuera mi hermana, yo también tendría un problema conmigo".

Recordemos que Rob incluso vivió con el matrimonio durante un tiempo, llegando a tener una relación de hermanos: "Éramos muy cercanos. Él tiene una niña y yo aún no he conocido a su hija", confesaba Lamar.

Aunque después de saber por el infierno por el que pasó Khloé con él, es totalmente entendible que su hermano no quiero saber nada más de él.