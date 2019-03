Las lágrimas de Pamela Anderson tras la muerte de Hugh Hefner, el creador de Playboy

Pamela Anderson ha sido una de las personas a las que la muerte del creador de Playboy, Hugh Hefner, ha dejado consternados. Así lo ha demostrado en un vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram en el que aparece entre lágrimas despidiendo a su gran amigo: "Adiós Hef", dice al final del vídeo.

La publicación va acompañada por un poema dedicado a éste y escrito por la misma Pamela con frases como: "Mr. Hefner, tú me enseñaste todo lo importante sobre la libertad y respeto. Fuera de mi familia tú eras la persona más importante en mi vida. Tú me diste mi vida… Las personas me lo dicen todo el tiempo…", son algunas de las palabras que Anderson le dedica.

Sin duda, un hombre al que Pamela tiene mucho que agradecerle después de haberla ayudado a lanzar su carrera. Desde que la actriz y modelo apareciera en la portada de Playboy por primera vez en octubre, su vida cambio por completo y todo gracias a Hefner.

"Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Un mundo más libre y sexy", terminaba diciendo Pamela en su publicación en Instagram. Otras celebrities como Paris Hilton o Kim Kardashian también han querido homenajear a Hugh a través de las redes.