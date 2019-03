Las lágrimas de Kendall Jenner

Este fin de semana se estrenó un nuevo capítulo de 'Keeping Up With the Kardashian' y en él se trata un tema que ha dado muchos dolores de cabeza a Kendall Jenner.

Después de protagonizar una campaña de Pepsi, la top fue duramente criticada por las controvertidas imágenes que utilizaron durante la campaña.

Y aunque en su momento Kendall ya pidió disculpas, ahora la mayor de las Jenner se sincera con el público y estalla en lágrimas mientras habla de lo ocurrido y de cómo se sintió envuelta entre tanta polémica: "Simplemente me sentí muy, muy mal. Me hizo sentir muy mal que alguien se pudiera ofender con eso. Me sentí mal porque esto se tomara de una manera tan equivocada, me siento como una mierda. No tengo ni idea cómo me voy a recuperar", comenta Kendall a su hermana Kim en el episodio.