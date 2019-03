Taylor Kinney, el ex de Lady Gaga, muy criticado por lo que hizo con la cantante tras su actuación con Bradley Cooper en los Oscar

Después de la comentada actuación de Lady Gaga junto a Bradley Cooper en la pasada gala de los Premios Oscar, la cantante y el actor se convirtieron en los protagonistas indiscutibles de la noche por la gran química que desprendieron sobre el escenario.

Pero ahora, el exprometido de Gaga, Taylor Kinney, acapara también la atención por el feo gesto que tuvo con la cantante tras su actuación. Y es que el actor dio like a este comentario en redes: "Menos mal que te alejaste de Gaga".

Ante este 'Me gusta' fueron muchos los usuarios que criticaron duramente a Taylor, fueron tal las críticas que recibió que el actor no dudó en pronunciarse a través de las redes sociales y explicó que este like fue sin querer: "Perdón por el like. Fue un accidente. Estoy orgulloso y feliz por Stef".