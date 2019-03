Lady Gaga, Selena Gomez, Harry Styles o Justin Bieber invadidos por el espíritu navideño

Beber, comer y volver a beber, cantar villancicos, hacer dulces navideños y estar en familia son los planes que ultiman nuestros famosos para estas fiestas. Para todas estas ocasiones, multitud de celebrities ya han elegido sus mejores looks, que son tan fashions como navideños.

Vestidas de 'Mamá Noel' se han dejado ver celebrities como Katy Perry, quien quiso deleitar a todos sus fans dejándose ver tan navideña sobre los escenarios. Otra que también se ha sumado a esta moda del 'brilli brilli' navideño es la mismísima Paris Hilton, o la reina de 'All I want for christmas is you', Mariah Carey.

Lady Gaga nos sorprendía hace unos días con su 'outfit' tan verde y navideño, y es que Germanotta no ha querido ser menos y también ha dado la nota en Navidad, quien se ha querido 'plantar' nada más y nada menos que un árbol en toda su 'cabezota' con bolas incluídas... ¡Ya solo le faltan las luces!

Ellos también tienen su outfit navideño, y si no que se lo digan al guapérrimo de Harry Styles, quien presume de jersey con o el príncipito del pop, Justin Bieber también se enfunda en jerseys con estampados de nieve. ¡Súmate tú también!