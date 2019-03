Lady Gaga, Beyoncé, Kate Middleton o Miley Cyrus retratadas con fideos, gominolas, en pizzas y cafés

Después del cuadro que el pintor Thomas Kluge ha hecho de la Familia Real Danesa y que aunque a los propios protagonistas se han enamorado del resultado, las críticas por parte de la opinión pública no se han hecho esperar. Pero, ¿para qué está el arte si no es para poder llegar a todos? Ya sea gustando u horrorizando hasta el punto de llevarte las manos a la cabeza. ¡El arte es libre!

Han sido muchos los famosos que han sido musas de artistas que han querido demostrar su particular arte basándose en su imagen. Desde Johnny Depp, Will Smith y Leonardo DiCaprio hecho con garabatos por Mike Mitchel hasta Kate Middleton, Victoria Beckham y Lady Gaga retratadas en una pizza. Y es que la originalidad de los artistas no tiene fin.

Lady Gaga también ha sido modelo para Philip Karlberg quien la retrató con lápices, o por ejemplo para Subsonic que la hizo con chucherías al igual que a la diva del escenario Beyoncé.

Sara King es otra artista que juega con la comida de tal forma que con cuatro macarrones hace una auténtica obra de arte con la cara de Miley Cyrus y Ryan Gosling. Y es que con estas instantáneas de los mejores y más originales retratos de los famosos observamos que el arte es libre y no tiene límites. ¡Viva la originalidad!