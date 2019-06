El beso de Lady Gaga a uno de sus músicos que está casado y su mujer estaba entre el público

Lady Gaga parece seguir dando que hablar, y es que 'hombre con el actúa, escándalo a la vista'. Ya ocurrió en su momento con Bradley Cooper, algo que la ha perseguido desde entonces, incluso hasta el punto de acusarla de la reciente ruptura del actor con la modelo Irina Shayk.

Pues bien, ni corta ni perezosa, Gaga no ha dudado en volver a montarse un 'Shallow', aunque esta vez con un nuevo protagonista. Durante uno de sus últimos shows, la artista no ha tenido reparos a la hora de besar a uno de sus músicos, el cual está casado. Algo, que obviamente no ha pasado desapercibido para sus fans, quienes no han tardado en incendiar las redes comentando el momentazo.

"Sé que son amigos desde… Siempre. ¡Pero por el amor de Dios, él está casado! GAGA debería comportarse mejor ", escribió uno de sus seguidores en Twitter, mientras que otros se apresuraron a señalar que "Su esposa estaba allí". Sin embargo, también hay quien ha saltado en defensa de la cantante: "Él también la está besando, es solo un espectáculo".