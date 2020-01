Desde el rodaje de 'Ha nacido una estrella' han sido muchas las especulaciones de una posible relación entre Lady Gaga y Bradley Cooper, y es que después de su actuación en los Oscar 2019, los rumores se hicieron más fuertes por la química que se vio entre ambos. Unos rumores que la exmujer del actor, Jennifer Esposito, se encargó de alimentar.

Ahora la cantante parece tener su interés puesto en otra persona, y es que Lady Gaga fue captada la noche de fin de año por los paparazzis en Las Vegas besándose de forma apasionada con un hombre del que apenas conocemos detalle. Punto que confirma definitivamente que entre Lady Gaga y Bradley Cooper no existe ningún tipo de relación fuera del ámbito profesional.

A pesar de que la cantante aún no se ha pronunciado, no hay duda de que el año no podría haber empezado de mejor forma…

Lady Gaga besándose con un desconocido | GTRES

