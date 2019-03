La transformación física que ha sufrido Scarlett Johansson a lo largo de sus 32 años recién cumplidos

Scarlett Johansson ha celebrado recientemente su 32 cumpleaños, felizmente casada con el publicista Romain Dauriac y junto a su hija Rose Dorothy, que nació a finales de 2014. La actriz no solo ha experimentado cambios en su vida profesional o sentimental, sino que su transformación física desde que apareció en la gran pantalla ha sido espectacular.

Desde que se convirtió en madre, Scarlett se ha tomado mucho más tiempo para su familia, para educar y criar a su hija y para disfrutar junto a su marido. Ya no lleva el ritmo de vida de antes, siempre de un lado a otro y con decenas de proyectos a la vista. Debutó en la gran pantalla junto a Robert Redford, aunque no fue hasta 'Lost in translation' cuando se convirtió en una estrella.

Desde entonces, Johansson se convirtió en un icono erótico para millones de personas y todo el mundo la consideraba una sex symbol de la época. Trabajó con el mismísimo Woody Allen y en el 2007 empezó una relación con Ryan Reynolds, quien acabaría convirtiéndose en su primer marido hasta el 2011.

Aunque ya no luce un estilo tan exuberante como antaño, da igual que se tiña el pelo de mil colores o que se ponga lo que se ponga, que siempre será Scarlett Johansson, la que fue coronada como la mujer más sexy del mundo en dos ocasiones por la revista Esquire -en el año 2006 y 2013-.