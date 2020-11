La durísima confesión de Miley Cyrus sobre su recaída en el alcohol durante la pandemia: "No quiero beber más"

Miley Cyrus ha querido ser sincera con todos aquellos que le admiran y ha hecho una dura confesión. Y es que, a pocos días de que salga a la luz 'Plastic Hearts', su nuevo disco, la cantante ha concedido varias entrevistas dentro de las cuales ha destacado una en especial. En sus recientes declaraciones a 'New Music Daily' de Apple Music, la artista ha revelado que tras la decisión que tomó hace un año poner fin a su problema con el alcohol, ha tenido una recaída. Sin embargo, lejos de sentir su tropiezo como un fracaso, le ha hecho volver a intentarlo desde un nuevo punto de vista.

''Tengo que ser honesta y admitir que, como le ha pasado a mucha gente durante esta pandemia, he tenido momentos de mucho bajón. Por eso no puedo sentarme aquí a mentir. No he estado completamente sobria como me habría gustado'', le ha reconocido a Zane Lowe.

''Pero ahora que he vuelto a la sobriedad y que llevo dos semanas sin probar el alcohol, siento que realmente he aceptado por fin lo que me ocurrió. Ahora sé que no tengo que enfadarme por haber recaído, sino preguntarme por qué ha ocurrido'', ha explicado la estadounidense asegurando que ''ya no quiere beber más''.

A sus 27 años tomó las riendas para dar un cambio radical a su estilo de vida. Y ahora que acaba de cumplir los 28, ha reflexionado acerca de que: ''Haberlos cumplido para mí fue un gran despertar porque me di cuenta de que muchos artistas no han llegado al final por sus caídas, me tengo que cuidar. Hemos perdido tantos iconos jóvenes y yo no quiero ser parte de ese montón. Por eso es un momento crucial para mí. No es una transición fácil estar lejos de la bebida, pero yo siento que he nacido con esa fuerza'', ha sentenciado, en referencia a artistas como Amy Winehouse o Jimi Hendrix.

